T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
bowler
|Full name:
|Piyush Kumbhare
|Nationality:
|Japan
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|12
|12
|Overs
|40.1
|40.1
|Balls
|-
|-
|Maidens
|3
|3
|Runs
|163
|163
|Wickets
|14
|14
|Avg
|11.64
|11.64
|SR
|17.21
|17.21
|Eco
|4.05
|4.05
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|8
|8
|Not outs
|4
|4
|Runs
|15
|15
|Balls Faced
|26
|26
|Avg
|3.75
|3.75
|SR
|57.69
|57.69
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|5
|5
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74