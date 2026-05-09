Piyush Kumbhare

Piyush Kumbhare

bowler

Full name:Piyush Kumbhare
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1212
Overs40.140.1
Balls--
Maidens33
Runs163163
Wickets1414
Avg11.6411.64
SR17.2117.21
Eco4.054.05
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings88
Not outs44
Runs1515
Balls Faced2626
Avg3.753.75
SR57.6957.69
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest55
Hundreds00

Piyush Kumbhare Schedule & Results

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