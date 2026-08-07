Mohammad Irfan Jr
bowler
|Full name:
|Mohammad Irfan Jr
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|28
|35
|Innings
|45
|28
|33
|Overs
|743.1
|232.2
|106.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|181
|14
|0
|Runs
|2090
|1219
|948
|Wickets
|82
|38
|43
|Avg
|25.48
|32.07
|22.04
|SR
|54.37
|36.68
|14.79
|Eco
|2.81
|5.24
|8.94
|BB
|8
|4
|5
|4w
|2
|2
|1
|5w
|3
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|28
|35
|Innings
|33
|13
|17
|Not outs
|3
|4
|8
|Runs
|512
|73
|115
|Balls Faced
|673
|87
|81
|Avg
|17.06
|8.11
|12.77
|SR
|76.07
|83.9
|141.97
|Fours
|64
|5
|7
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|16
|4
|7
|Highest
|106
|12
|30
|Hundreds
|1
|0
|0