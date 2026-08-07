Mohammad Irfan Jr

Mohammad Irfan Jr

bowler

Full name:Mohammad Irfan Jr
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Fata Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches252835
Innings452833
Overs743.1232.2106.0
Balls---
Maidens181140
Runs20901219948
Wickets823843
Avg25.4832.0722.04
SR54.3736.6814.79
Eco2.815.248.94
BB845
4w221
5w301
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches252835
Innings331317
Not outs348
Runs51273115
Balls Faced6738781
Avg17.068.1112.77
SR76.0783.9141.97
Fours6457
Fifties200
Sixies1647
Highest1061230
Hundreds100

Another Players

Samiullah

Samiullah

Aziz, Shahid

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Gul, Sameen

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Irfan, Mohammad

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Khan, Azaz

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Imran, Mohammad

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Khan, Mohammad Waseem

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Wasim Jr, Mohammad

Wasim Jr, Mohammad

Afridi, Shaheen

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Shakil, Saud

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