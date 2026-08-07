Mohammad Usman

Mohammad Usman

batsman

Full name:Mohammad Usman

Teams

2023 Teams

Fata Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches34
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches34
Innings54
Not outs01
Runs11531
Balls Faced22938
Avg2310.33
SR50.2181.57
Fours162
Fifties10
Sixies11
Highest9931
Hundreds00

Another Players

Samiullah

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Aziz, Shahid

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Gul, Sameen

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Irfan, Mohammad

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Khan, Azaz

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Imran, Mohammad

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Khan, Mohammad Waseem

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Wasim Jr, Mohammad

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Afridi, Shaheen

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Shakil, Saud

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