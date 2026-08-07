Mohammad Usman
batsman
|Full name:
|Mohammad Usman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|3
|4
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|3
|4
|Innings
|5
|4
|Not outs
|0
|1
|Runs
|115
|31
|Balls Faced
|229
|38
|Avg
|23
|10.33
|SR
|50.21
|81.57
|Fours
|16
|2
|Fifties
|1
|0
|Sixies
|1
|1
|Highest
|99
|31
|Hundreds
|0
|0