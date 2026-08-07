Mohammed Nazim Siddiqui

Mohammed Nazim Siddiqui

wicket keeper

Full name:Mohammed Nazim Siddiqui
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Jharkhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches281510
Innings410
Overs6.01.00
Balls---
Maidens000
Runs2280
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.6680
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches281510
Innings52157
Not outs202
Runs175939166
Balls Faced245743663
Avg35.1826.0613.2
SR71.5989.67104.76
Fours254559
Fifties710
Sixies772
Highest17311640
Hundreds410

Another Players

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Shekhar, Saurabh

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