Mohammed Nazim Siddiqui
wicket keeper
|Full name:
|Mohammed Nazim Siddiqui
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|15
|10
|Innings
|4
|1
|0
|Overs
|6.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|22
|8
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.66
|8
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|28
|15
|10
|Innings
|52
|15
|7
|Not outs
|2
|0
|2
|Runs
|1759
|391
|66
|Balls Faced
|2457
|436
|63
|Avg
|35.18
|26.06
|13.2
|SR
|71.59
|89.67
|104.76
|Fours
|254
|55
|9
|Fifties
|7
|1
|0
|Sixies
|7
|7
|2
|Highest
|173
|116
|40
|Hundreds
|4
|1
|0