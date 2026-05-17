Sushant Samirkumar Mishra

Sushant Samirkumar Mishra

bowler

Full name:Sushant Samirkumar Mishra
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Jharkhand

Rajasthan Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches75
Innings125
Overs150.040.0
Balls--
Maidens171
Runs630224
Wickets208
Avg31.528
SR4530
Eco4.25.6
BB63
4w00
5w10
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches75
Innings102
Not outs22
Runs360
Balls Faced891
Avg4.50
SR40.440
Fours60
Fifties00
Sixies10
Highest200
Hundreds00

Sushant Samirkumar Mishra Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

Sushant Mishra News

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If you want to follow the latest records of cricketer Sushant Mishra, we have compiled all the latest information about him: how he trains, what motivates him to take to the cricket field, and how he copes with difficulties during matches.

IPL Auction | Will Syed Mushtaq Ali Trophy decide fate of domestic players in mini-auction

IPL Auction | Will Syed Mushtaq Ali Trophy decide fate of domestic players in mini-auction

The IPL 2026 mini auction is set to take place in Abu Dhabi on Tuesday with a bunch of domestic players dreaming to make it big at the grand stage. Salil Arora, Ashok Sharma, and Auqib Nabi have been making waves with their performances in the ongoing Syed Mushtaq Ali Trophy domestic T20 tournament.

Sushant Mishra02:13 PM, 15 January, 2020

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