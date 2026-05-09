Muneeb Siddique

Muneeb Siddique

bowler

Full name:Muneeb Siddique

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches11
Innings11
Overs1.01.0
Balls--
Maidens00
Runs55
Wickets00
Avg00
SR00
Eco55
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches11
Innings11
Not outs00
Runs11
Balls Faced22
Avg11
SR5050
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest11
Hundreds00

Muneeb Siddique Schedule & Results

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