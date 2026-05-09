T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
Japan vs Vanuatu
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
Japan vs Fiji
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74
bowler
|Full name:
|Muneeb Siddique
|League
|T20i
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|1
|1
|Overs
|1.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|5
|5
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|5
|5
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|T20i
|T20
|Matches
|1
|1
|Innings
|1
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|1
|1
|Balls Faced
|2
|2
|Avg
|1
|1
|SR
|50
|50
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|1
|1
|Hundreds
|0
|0
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
123
VAN
93
T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final
JAP
75
FIJ
74