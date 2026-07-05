Murtaza Trunkwala

Murtaza Trunkwala

bowler

Full name:Murtaza Trunkwala
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Maharashtra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches201
Innings10
Overs1.00
Balls--
Maidens10
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches201
Innings341
Not outs20
Runs108415
Balls Faced174524
Avg33.8715
SR62.1262.5
Fours1342
Fifties40
Sixies140
Highest12315
Hundreds40

Another Players

Singh, Taranjit

Singh, Taranjit

Yadav, Sunil

Yadav, Sunil

Shaikh, Naushad

Shaikh, Naushad

Ostwal, Vicky

Ostwal, Vicky

Palkar, Ashay

Palkar, Ashay

Khatpe, Onkar

Khatpe, Onkar

Patil, Digvijay

Patil, Digvijay

Fulpagar, Swapnil

Fulpagar, Swapnil

Yadav, Manoj

Yadav, Manoj

Mhatre, Siddharth

Mhatre, Siddharth