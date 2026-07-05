Murtaza Trunkwala
bowler
|Full name:
|Murtaza Trunkwala
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|20
|1
|Innings
|1
|0
|Overs
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|20
|1
|Innings
|34
|1
|Not outs
|2
|0
|Runs
|1084
|15
|Balls Faced
|1745
|24
|Avg
|33.87
|15
|SR
|62.12
|62.5
|Fours
|134
|2
|Fifties
|4
|0
|Sixies
|14
|0
|Highest
|123
|15
|Hundreds
|4
|0