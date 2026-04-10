Vicky Kanhaiya Ostwal

Vicky Kanhaiya Ostwal

bowler

Full name:Vicky Kanhaiya Ostwal
Nationality:India
Date of Birth (Age):1 September 2002 (age 20 years)
Zodiac Sign:Virgo
Height:172 cm
Hometown:Lonavala, Maharashtra
Jersey Number:31
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Slow Left-arm
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Maharashtra

Royal Challengers Bengaluru

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches534
Innings734
Overs162.030.014.0
Balls---
Maidens2441
Runs51011061
Wickets874
Avg63.7515.7115.25
SR121.525.7121
Eco3.143.664.35
BB342
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches534
Innings711
Not outs001
Runs3401
Balls Faced18213
Avg4.8500
SR18.68033.33
Fours500
Fifties000
Sixies000
Highest1701
Hundreds000

Vicky Kanhaiya Ostwal Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Another Players

Singh, Taranjit

Singh, Taranjit

Yadav, Sunil

Yadav, Sunil

Shaikh, Naushad

Shaikh, Naushad

Deep, Akash

Deep, Akash

Palkar, Ashay

Palkar, Ashay

Khatpe, Onkar

Khatpe, Onkar

Patil, Digvijay

Patil, Digvijay

Fulpagar, Swapnil

Fulpagar, Swapnil

Yadav, Manoj

Yadav, Manoj

Mhatre, Siddharth

Mhatre, Siddharth