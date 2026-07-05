Pirakajan Pirabakaran

Pirakajan Pirabakaran

bowler

Full name:Pirakajan Pirabakaran
Nationality:France
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2023 Teams

France

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches33
Innings33
Overs6.06.0
Balls--
Maidens00
Runs4747
Wickets44
Avg11.7511.75
SR99
Eco7.837.83
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches33
Innings11
Not outs00
Runs1313
Balls Faced1313
Avg1313
SR100100
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest1313
Hundreds00

Another Players

Sher, Zada

Sher, Zada

Singh, William Deep

Singh, William Deep

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

Ahmadzai, Mouhammad Dawood

Rithurshan, Gunarasa

Rithurshan, Gunarasa

Canessane, Lingeswaran

Canessane, Lingeswaran

Jabarkhel, Abdulmalik

Jabarkhel, Abdulmalik

Warnakulasuriya, Shayam

Warnakulasuriya, Shayam

Jabarkhel, Ibrahim

Jabarkhel, Ibrahim

Ghulami, Mokhtar

Ghulami, Mokhtar

Bashir, Umar

Bashir, Umar