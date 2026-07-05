Pirakajan Pirabakaran
bowler
|Full name:
|Pirakajan Pirabakaran
|Nationality:
|France
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|3
|3
|Innings
|3
|3
|Overs
|6.0
|6.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|47
|47
|Wickets
|4
|4
|Avg
|11.75
|11.75
|SR
|9
|9
|Eco
|7.83
|7.83
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|3
|3
|Innings
|1
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|13
|13
|Balls Faced
|13
|13
|Avg
|13
|13
|SR
|100
|100
|Fours
|2
|2
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|13
|13
|Hundreds
|0
|0