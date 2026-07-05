Premraj Rajavelu

Premraj Rajavelu

batsman

Full name:Premraj Rajavelu
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Pondicherry

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches123
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches123
Innings223
Not outs000
Runs93012
Balls Faced274729
Avg4.5154
SR33.3363.8241.37
Fours121
Fifties000
Sixies000
Highest52611
Hundreds000

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