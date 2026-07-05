Premraj Rajavelu
batsman
|Full name:
|Premraj Rajavelu
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|2
|3
|Innings
|2
|2
|3
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|9
|30
|12
|Balls Faced
|27
|47
|29
|Avg
|4.5
|15
|4
|SR
|33.33
|63.82
|41.37
|Fours
|1
|2
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|5
|26
|11
|Hundreds
|0
|0
|0