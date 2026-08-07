Raghuvendra Pratap Singh

Raghuvendra Pratap Singh

all rounder

Full name:Raghuvendra Pratap Singh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Bihar

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches133
Innings233
Overs10.010.09.0
Balls---
Maidens300
Runs398082
Wickets213
Avg19.58027.33
SR306018
Eco3.989.11
BB211
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches133
Innings123
Not outs002
Runs165637
Balls Faced306724
Avg162837
SR53.3383.58154.16
Fours263
Fifties000
Sixies022
Highest163127
Hundreds000

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