Raghuvendra Pratap Singh
all rounder
|Full name:
|Raghuvendra Pratap Singh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|3
|Innings
|2
|3
|3
|Overs
|10.0
|10.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|Runs
|39
|80
|82
|Wickets
|2
|1
|3
|Avg
|19.5
|80
|27.33
|SR
|30
|60
|18
|Eco
|3.9
|8
|9.11
|BB
|2
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|3
|3
|Innings
|1
|2
|3
|Not outs
|0
|0
|2
|Runs
|16
|56
|37
|Balls Faced
|30
|67
|24
|Avg
|16
|28
|37
|SR
|53.33
|83.58
|154.16
|Fours
|2
|6
|3
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|2
|2
|Highest
|16
|31
|27
|Hundreds
|0
|0
|0