Ritwik Rupnath Roy Chowdhury

Ritwik Rupnath Roy Chowdhury

batsman

Full name:Ritwik Rupnath Roy Chowdhury
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Bengal

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches42027
Innings001
Overs001.0
Balls---
Maidens000
Runs007
Wickets000
Avg000
SR000
Eco007
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches42027
Innings71720
Not outs128
Runs180390310
Balls Faced395489234
Avg302625.83
SR45.5679.75132.47
Fours193222
Fifties110
Sixies2814
Highest535536
Hundreds000

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