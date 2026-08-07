Ritwik Rupnath Roy Chowdhury
batsman
|Full name:
|Ritwik Rupnath Roy Chowdhury
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|20
|27
|Innings
|0
|0
|1
|Overs
|0
|0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|7
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|7
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|20
|27
|Innings
|7
|17
|20
|Not outs
|1
|2
|8
|Runs
|180
|390
|310
|Balls Faced
|395
|489
|234
|Avg
|30
|26
|25.83
|SR
|45.56
|79.75
|132.47
|Fours
|19
|32
|22
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|2
|8
|14
|Highest
|53
|55
|36
|Hundreds
|0
|0
|0