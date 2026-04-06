Indian cricketer, Akash Deep, has started a new chapter in his life. He recently got married to Akshita Raj in Varanasi, and shared images for the same on his social media. Akash plays for Bengal in domestic and also represented India in the Test format.

You want to know everything about Akash Deep, how he trains, what place cricket has in his life and what motivates him to set new records on the field and defeat opposing teams without fear.

Akash Deep was born on December 15, 1996, in Dehri, Bihar. He plays as a fast bowler for India and also bats in the lower order. He represents Bengal in domestic cricket and plays for the Lucknow Super Giants in the Indian Premier League. Akash began his international journey after consistent performances in domestic competitions. Here's a breakdown of his career:

Indian Premier League

Akash Deep started his IPL career in 2022 with the Royal Challengers Bangalore (RCB). He debuted against Punjab Kings in March 2022. Since then, he has played for RCB and gradually improved his performance. Here is a summary of his IPL appearances:

Year Match Date Opponent Team Position 2022 27-Mar-2022 Punjab Kings Royal Challengers Bangalore Bowler 2022 30-Mar-2022 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bowler 2022 05-Apr-2022 Rajasthan Royals Royal Challengers Bangalore Bowler 2022 09-Apr-2022 Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Bowler 2022 12-Apr-2022 Chennai Super Kings Royal Challengers Bangalore Bowler 2023 02-Apr-2023 Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Bowler 2023 06-Apr-2023 Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Bowler 2024 11-Apr-2024 Mumbai Indians Royal Challengers Bengaluru Bowler 2025 02-Apr-2025 Gujarat Titans Lucknow Super Giants Bowler 2025 08-Apr-2025 Rajasthan Royals Lucknow Super Giants Bowler 2026 - - Kolkata Knight Riders Bowler

In IPL 2025, Akash Deep joined the Lucknow Super Giants for Rs 8 Crore at the auction in Jeddah, Saudi Arabia. He has impressed with his domestic form and is set to play as a fast bowler for the team.

Kolkata Knight Riders signed Akash Deep for INR 1 crore ahead of the 2026 season. He was set to lead the domestic pace unit but missed the tournament due to a lower-back injury and is now in rehab at the BCCI Centre of Excellence.