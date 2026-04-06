Akash Deep

Akash Deep

bowler

Full name:Akash Deep
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium
Date of Birth (Age):December 15, 1996 (29)
Zodiac Sign:Sagittarius
Height:183 cm
Hometown:Sasaram, Bihar
Jersey Number:45
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Right-arm Fast Medium
Social Media:Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Bengal

Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches252235
Innings422234
Overs661.0175.2118.4
Balls---
Maidens117101
Runs2029913876
Wickets903239
Avg22.5428.5322.46
SR44.0632.8718.25
Eco3.065.27.38
BB1034
4w501
5w400
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches252235
Innings321211
Not outs344
Runs37512885
Balls Faced4629961
Avg12.931612.14
SR81.16129.29139.34
Fours2379
Fifties100
Sixies31103
Highest534425
Hundreds000

Akash Deep Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

25

PBKS

PBKS

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

Akash Deep News

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You want to know everything about Akash Deep, how he trains, what place cricket has in his life and what motivates him to set new records on the field and defeat opposing teams without fear.

Akash Deeps Varanasi Wedding Photos Win Hearts Online

Akash Deeps Varanasi Wedding Photos Win Hearts Online

Indian cricketer, Akash Deep, has started a new chapter in his life. He recently got married to Akshita Raj in Varanasi, and shared images for the same on his social media. Akash plays for Bengal in domestic and also represented India in the Test format.

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International Career

Akash Deep was born on December 15, 1996, in Dehri, Bihar. He plays as a fast bowler for India and also bats in the lower order. He represents Bengal in domestic cricket and plays for the Lucknow Super Giants in the Indian Premier League. Akash began his international journey after consistent performances in domestic competitions. Here's a breakdown of his career:

  • November 2022:
    Akash Deep joined India’s squad for the 2022 Asian Games. He replaced Shivam Mavi, who was injured.
  • November 2023:
    Akash was included in India’s ODI squad for the series against South Africa. He came in as a replacement for Deepak Chahar, who was injured, but did not play in the matches.
  • February 2024:
    Akash got his first Test call-up for the last three Tests in the series against England. He was playing for Bengal in the 2023-24 Ranji Trophy at the time he got the news.
  • February 23, 2024:
    Akash made his Test debut against England in Ranchi at the JSCA International Stadium Complex.
    • He struck early on his debut, dismissing Zak Crawley, though a no-ball call stopped his celebration.
    • He quickly picked up two wickets in two balls, dismissing Ben Duckett and Ollie Pope.
    • Akash also dismissed Joe Root in the same match and continued to show his skill with the ball.
  • September 19, 2024:
    Akash played in a Test against Bangladesh in Chennai.
  • September 27, 2024:
    He took part in another Test match against Bangladesh in Kanpur.
  • October 24, 2024:
    Akash played in a Test match against New Zealand in Pune.
  • November 1, 2024:
    He was involved in a Test match against New Zealand in Mumbai.
  • December 26, 2024:
    Akash played his latest Test match against Australia at the Melbourne Cricket Ground.

Indian Premier League

Akash Deep started his IPL career in 2022 with the Royal Challengers Bangalore (RCB). He debuted against Punjab Kings in March 2022. Since then, he has played for RCB and gradually improved his performance. Here is a summary of his IPL appearances:

Year

Match Date

Opponent

Team

Position

2022

27-Mar-2022

Punjab Kings

Royal Challengers Bangalore

Bowler

2022

30-Mar-2022

Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bangalore

Bowler

2022

05-Apr-2022

Rajasthan Royals

Royal Challengers Bangalore

Bowler

2022

09-Apr-2022

Mumbai Indians

Royal Challengers Bangalore

Bowler

2022

12-Apr-2022

Chennai Super Kings

Royal Challengers Bangalore

Bowler

2023

02-Apr-2023

Mumbai Indians

Royal Challengers Bangalore

Bowler

2023

06-Apr-2023

Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bangalore

Bowler

2024

11-Apr-2024

Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru

Bowler

2025

02-Apr-2025

Gujarat Titans

Lucknow Super Giants

Bowler

2025

08-Apr-2025

Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants

Bowler

2026

-

-

Kolkata Knight Riders

Bowler

In IPL 2025, Akash Deep joined the Lucknow Super Giants for Rs 8 Crore at the auction in Jeddah, Saudi Arabia. He has impressed with his domestic form and is set to play as a fast bowler for the team.

Kolkata Knight Riders signed Akash Deep for INR 1 crore ahead of the 2026 season. He was set to lead the domestic pace unit but missed the tournament due to a lower-back injury and is now in rehab at the BCCI Centre of Excellence.

Domestic Career

Akash Deep started his domestic career in the 2018-19 Syed Mushtaq Ali Trophy, playing for Bengal against Maharashtra. He scored 13 runs off 11 balls and took two wickets at an economy rate of 5.25.

In the 2019-20 Vijay Hazare Trophy, Akash played his first List-A match for Bengal against Gujarat. He took two wickets, but Bengal lost by 38 runs.

Later in the 2019-20 season, he debuted in the Ranji Trophy for Bengal against Andhra Pradesh. In his first innings, he took three wickets. His best performance came in January 2020 when he took 6 wickets for 60 runs against Gujarat.

Records and Achievements

Akash Deep has earned several important awards and set notable records in his cricket career. His strong performances have gained attention in both domestic and international cricket.

Awards:

  • In 2023, Akash Deep was named "Player of the Match" for his great performance against Haryana in the Ranji Trophy.
  • In February 2024, he got his first Test call-up for the last three matches of the home series against England. This was after his good performances for Bengal and India A.
  • Akash took 89 wickets in 39 innings over three seasons of the Ranji Trophy, averaging 21.2 wickets per match.

Akash Deep's stats highlight his impressive performance in domestic cricket, with notable achievements.

Records:

  • Highest batting score: 31, achieved in a match against Australia on December 26, 2024.
  • Second-highest batting score: 27, achieved in the third Test against Australia in Brisbane on December 17, 2024.
  • Best bowling figures: 3/63, achieved in a match against Australia on December 26, 2024.
  • Akash won a gold medal at the 2022 Asian Games while playing for India.

Personal life

Akash Deep’s path in cricket has not been easy, but his dedication has led him to success.

Early Life and Family

Akash’s father, Ramji Singh, worked as a school teacher in Sasaram, Bihar. Akash loved cricket, but his choice was not supported by his family and the people around him. At that time, there were not many chances for young cricketers in Bihar due to the suspension of the Bihar Cricket Association. Akash was one of the few who continued to pursue cricket despite the lack of support.

His father wanted him to focus on exams for a government job, but Akash chose cricket. Tragically, his father and older brother died within six months. This left Akash responsible for taking care of his mother and two sisters.

Financial Status

As of 2024, Akash Deep’s net worth is around ₹52.75 lakh. This comes from his cricket contracts and his IPL salary.

Cars and House

Akash Deep owns a BMW X3, valued at ₹60 lakh, and a Toyota Fortuner worth ₹35 lakh. He lives in a luxurious house in Bihar, estimated at ₹2 crore. The house is big and has modern amenities.

Family and Relationships

Akash Deep is not married and has not shared any details about his relationships. He is focused on his cricket career as of 2024.

Scandals

In February 2024, Akash Deep was involved in a controversial moment in the fourth Test match against England in Ranchi. He dismissed Zak Crawley early, but the third umpire called it a "no-ball" and stopped his celebration. Later, Akash took the wickets of Ben Duckett and Ollie Pope.

Another incident happened during the 2020 Ranji Trophy final. Akash missed a direct throw from Jaydev Unadkat, but his foot was on the line. He did not try to get back to his crease, which led to his dismissal.

Fans

Akash Deep is gaining a fan following. His debut for India in February 2024 against England was praised, and many shared their excitement on social media. He took three top-order wickets on his Test debut, which impressed many.

He has around 400K followers on Instagram, where he shares updates on his cricket career and personal life.

Another Players

Chatterjee, Sudip

Chatterjee, Sudip

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Khaira, Ranjot Singh

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Goswami, Shreevats

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Chakravarthy, Varun

Lal, Karan

Lal, Karan

Bishnoi, Ravi

Bishnoi, Ravi

Singh, Yudhvir

Singh, Yudhvir

Ralte, Remruatdika

Ralte, Remruatdika

Singh, Harbhajan

Singh, Harbhajan

Negi, Pawan

Negi, Pawan