Ryan Alexander Wiggins

Ryan Alexander Wiggins

batsman

Full name:Ryan Alexander Wiggins

Teams

2023 Teams

Morrisville Raptors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11017
Innings077
Overs024.015.0
Balls---
Maidens000
Runs0125148
Wickets023
Avg062.549.33
SR07230
Eco05.29.86
BB011
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11017
Innings2816
Not outs014
Runs5177172
Balls Faced220155
Avg2.525.2814.33
SR22.720110.96
Fours006
Fifties020
Sixies009
Highest45239
Hundreds000

Another Players

Stanley, Sanjay

Stanley, Sanjay

Kandaswamy, Vinothkumar

Kandaswamy, Vinothkumar

Gupta, Aditya

Gupta, Aditya

Anirudh, Anirudh

Anirudh, Anirudh

Jagadish, Karthikeya

Jagadish, Karthikeya

Griffith, Trevon

Griffith, Trevon

Leveridge, Reynard

Leveridge, Reynard

Hamilton, Hanchard

Hamilton, Hanchard

Pienaar, Obus

Pienaar, Obus

Milantha, Lahiru

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