Ryan Alexander Wiggins
batsman
|Full name:
|Ryan Alexander Wiggins
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|10
|17
|Innings
|0
|7
|7
|Overs
|0
|24.0
|15.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|125
|148
|Wickets
|0
|2
|3
|Avg
|0
|62.5
|49.33
|SR
|0
|72
|30
|Eco
|0
|5.2
|9.86
|BB
|0
|1
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|10
|17
|Innings
|2
|8
|16
|Not outs
|0
|1
|4
|Runs
|5
|177
|172
|Balls Faced
|22
|0
|155
|Avg
|2.5
|25.28
|14.33
|SR
|22.72
|0
|110.96
|Fours
|0
|0
|6
|Fifties
|0
|2
|0
|Sixies
|0
|0
|9
|Highest
|4
|52
|39
|Hundreds
|0
|0
|0