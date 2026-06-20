Abraham Jacobus Pienaar

Major League Cricket
Seattle Orcas vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
219
WAS
216
Washington Freedom vs Mi New York
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
245
NEW
215
Washington Freedom vs Seattle Orcas
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
139
SEA
227
Washington Freedom vs Texas Super Kings
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
187
TEX
185
San Francisco Unicorns vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
193
WAS
190
Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
108
WAS
110
Washington Freedom vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
(7 ov.) 40/3
SAN
126
Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
LOS
Texas Super Kings vs Washington Freedom
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
WAS
Mi New York vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
WAS