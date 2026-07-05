Morrisville Raptors

Morrisville Raptors

Gender:Men

Players

2023 Players

Abhiram Bolisetty

Aditya Ghode

Aditya Gupta

Aditya Padala

Anirudh Anirudh

Ansh Rai

USA

Clement Behra

Dane Leeroy Piedt

South Africa

Evroy Dyer

Franklin clement

Hanchard Hamilton

Karthikeya Jagadish

Muhammad Abdullah Shah

Reynard Leveridge

Jamaica

Rohan Phadke

Ryan Alexander Wiggins

Sanjay Stanley

Sarnam Patel

Trevon Abashai Griffith

Guyana

Utkarsh Srivastava

USA

Vinothkumar Kandaswamy

Wildcard Griffith

Statistics

Minor League 2023

Matches Played6
Won2
Drawn0
Lost4
No result1

Another teams

East Bay Blazers

East Bay Blazers

Rayalaseema Kings

Rayalaseema Kings

Coastal Riders

Coastal Riders

Ft Lauderdale Lions

Ft Lauderdale Lions

Shivamogga Yodhas

Shivamogga Yodhas

4th Placed Team

4th Placed Team

The Philadelphians

The Philadelphians

Atlanta Lightning

Atlanta Lightning

Godavari Titans

Godavari Titans

Uttarandhra Lions

Uttarandhra Lions