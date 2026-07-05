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2023 Players
Abhiram Bolisetty
Aditya Ghode
Aditya Gupta
Aditya Padala
Anirudh Anirudh
Ansh Rai
USA
Clement Behra
Dane Leeroy Piedt
South Africa
Evroy Dyer
Franklin clement
Hanchard Hamilton
Karthikeya Jagadish
Muhammad Abdullah Shah
Reynard Leveridge
Jamaica
Rohan Phadke
Ryan Alexander Wiggins
Sanjay Stanley
Sarnam Patel
Trevon Abashai Griffith
Guyana
Utkarsh Srivastava
Vinothkumar Kandaswamy
Wildcard Griffith
Minor League 2023
East Bay Blazers
Rayalaseema Kings
Coastal Riders
Ft Lauderdale Lions
Shivamogga Yodhas
4th Placed Team
The Philadelphians
Atlanta Lightning
Godavari Titans
Uttarandhra Lions