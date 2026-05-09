Sabaorish Ravichandran

Sabaorish Ravichandran

all rounder

Full name:Sabaorish Ravichandran
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1212
Overs39.339.3
Balls--
Maidens00
Runs214214
Wickets88
Avg26.7526.75
SR29.6229.62
Eco5.415.41
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1212
Not outs11
Runs192192
Balls Faced169169
Avg17.4517.45
SR113.6113.6
Fours1313
Fifties00
Sixies66
Highest4444
Hundreds00

Sabaorish Ravichandran Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Drake, Ryan

Drake, Ryan

Sakurano, Reo

Sakurano, Reo

Kimura, Shogo

Kimura, Shogo

Taniyama, Makoto

Taniyama, Makoto

Thurgate, Marcus

Thurgate, Marcus

Thurgate, Ashley

Thurgate, Ashley

Hardgrave-Abe, Koji

Hardgrave-Abe, Koji

Stafford, Kazuma

Stafford, Kazuma

Yamashita, Jun

Yamashita, Jun

Nawarathna, Supun

Nawarathna, Supun