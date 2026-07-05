Sahibzada Mohammad Shahid Khan Afridi
all rounder
|Full name:
|Sahibzada Mohammad Shahid Khan Afridi
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|398
|99
|113
|501
|329
|Innings
|47
|372
|97
|185
|468
|323
|Overs
|532.2
|2945.0
|361.2
|2276.1
|3729.3
|1165.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|69
|76
|4
|457
|116
|17
|Runs
|1709
|13632
|2396
|7098
|17253
|7907
|Wickets
|48
|395
|98
|266
|510
|347
|Avg
|35.6
|34.51
|24.44
|26.68
|33.82
|22.78
|SR
|66.54
|44.73
|22.12
|51.34
|43.87
|20.15
|Eco
|3.21
|4.62
|6.63
|3.11
|4.62
|6.78
|BB
|5
|7
|4
|8
|7
|5
|4w
|1
|4
|3
|9
|5
|9
|5w
|1
|9
|0
|8
|11
|2
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|27
|398
|99
|113
|501
|329
|Innings
|48
|369
|91
|185
|467
|279
|Not outs
|1
|27
|12
|4
|31
|38
|Runs
|1716
|8064
|1416
|5695
|10881
|4399
|Balls Faced
|1973
|6892
|944
|0
|0
|2858
|Avg
|36.51
|23.57
|17.92
|31.46
|24.95
|18.25
|SR
|86.97
|117
|150
|0
|0
|153.91
|Fours
|220
|730
|103
|0
|0
|326
|Fifties
|8
|39
|4
|31
|58
|10
|Sixies
|52
|351
|73
|0
|0
|252
|Highest
|156
|124
|54
|164
|124
|101
|Hundreds
|5
|6
|0
|12
|8
|1