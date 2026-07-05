Sahibzada Mohammad Shahid Khan Afridi

Sahibzada Mohammad Shahid Khan Afridi

all rounder

Full name:Sahibzada Mohammad Shahid Khan Afridi
Nationality:Pakistan

Teams

2023 Teams

Asia Lions

Toronto Nationals

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2739899113501329
Innings4737297185468323
Overs532.22945.0361.22276.13729.31165.4
Balls------
Maidens6976445711617
Runs17091363223967098172537907
Wickets4839598266510347
Avg35.634.5124.4426.6833.8222.78
SR66.5444.7322.1251.3443.8720.15
Eco3.214.626.633.114.626.78
BB574875
4w143959
5w1908112
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2739899113501329
Innings4836991185467279
Not outs1271243138
Runs1716806414165695108814399
Balls Faced19736892944002858
Avg36.5123.5717.9231.4624.9518.25
SR86.9711715000153.91
Fours22073010300326
Fifties8394315810
Sixies523517300252
Highest15612454164124101
Hundreds5601281

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Udana, Isuru

Udana, Isuru

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Ghosh, Dhiman

Ghosh, Dhiman

Razzak, Abdur

Razzak, Abdur

Powell, Ricardo

Powell, Ricardo

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad

Fernando, Dilhara

Fernando, Dilhara

Afghan, Asghar

Afghan, Asghar