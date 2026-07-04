Congenige Randhi Dilhara Fernando
bowler
|Full name:
|Congenige Randhi Dilhara Fernando
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|147
|18
|121
|234
|54
|Innings
|68
|141
|18
|197
|227
|54
|Overs
|1030.1
|1084.3
|63.0
|2626.5
|1735.3
|195.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|144
|53
|3
|403
|86
|5
|Runs
|3784
|5648
|464
|9595
|8688
|1515
|Wickets
|100
|187
|18
|315
|336
|74
|Avg
|37.84
|30.2
|25.77
|30.46
|25.85
|20.47
|SR
|61.81
|34.79
|21
|50.03
|30.99
|15.87
|Eco
|3.67
|5.2
|7.36
|3.65
|5
|7.73
|BB
|7
|6
|3
|8
|6
|5
|4w
|3
|3
|0
|11
|7
|4
|5w
|3
|1
|0
|6
|3
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|40
|147
|18
|121
|234
|54
|Innings
|47
|61
|7
|116
|96
|20
|Not outs
|17
|35
|2
|37
|52
|10
|Runs
|249
|239
|25
|590
|346
|47
|Balls Faced
|709
|392
|27
|0
|0
|51
|Avg
|8.3
|9.19
|5
|7.46
|7.86
|4.7
|SR
|35.11
|60.96
|92.59
|0
|0
|92.15
|Fours
|30
|19
|4
|0
|0
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|Highest
|39
|20
|21
|42
|21
|21
|Hundreds
|0
|0
|0
|0
|0
|0