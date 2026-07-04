Congenige Randhi Dilhara Fernando

Congenige Randhi Dilhara Fernando

bowler

Full name:Congenige Randhi Dilhara Fernando
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Asia Lions

India Capitals

Nagpur Ninjas

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches401471812123454
Innings681411819722754
Overs1030.11084.363.02626.51735.3195.5
Balls------
Maidens144533403865
Runs37845648464959586881515
Wickets1001871831533674
Avg37.8430.225.7730.4625.8520.47
SR61.8134.792150.0330.9915.87
Eco3.675.27.363.6557.73
BB763865
4w3301174
5w310631
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches401471812123454
Innings476171169620
Not outs17352375210
Runs2492392559034647
Balls Faced709392270051
Avg8.39.1957.467.864.7
SR35.1160.9692.590092.15
Fours30194006
Fifties000000
Sixies120000
Highest392021422121
Hundreds000000

Another Players

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Ghosh, Dhiman

Ghosh, Dhiman

Razzak, Abdur

Razzak, Abdur

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Hooda, Kuldeep

Hooda, Kuldeep

Powell, Ricardo

Powell, Ricardo

Pietersen, Kevin

Pietersen, Kevin