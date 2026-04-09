Christopher James Green

Christopher James Green

bowler

Full name:Christopher James Green
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

Islamabad United

Lancashire

New South Wales Blues

Sunrisers Eastern Cape

Sydney Thunder

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches614190
Innings1113188
Overs222.0102.5623.2
Balls---
Maidens5557
Runs4615044357
Wickets2015159
Avg23.0533.627.4
SR66.641.1323.52
Eco2.074.96.98
BB955
4w113
5w111
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches614190
Innings1011120
Not outs3443
Runs2901161168
Balls Faced486148897
Avg41.4216.5715.16
SR59.6778.37130.21
Fours361390
Fifties301
Sixies2033
Highest592450
Hundreds000

Christopher James Green Schedule & Results

Pakistan Super League

County Championship

T20 Blast

ResultSurrey vs Lancashire

Surrey vs Lancashire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

213

LAN

LAN

154

ResultLancashire vs Nottinghamshire

Lancashire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

208

NOT

NOT

169

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultDurham vs Lancashire

Durham vs Lancashire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

128

LAN

LAN

130

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

ResultNottinghamshire vs Lancashire

Nottinghamshire vs Lancashire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

181

LAN

LAN

180

One-Day Cup

The Hundred