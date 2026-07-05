Ricardo Lloyd Powell
batsman
|Full name:
|Ricardo Lloyd Powell
|Nationality:
|Jamaica
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|109
|37
|149
|5
|Innings
|2
|25
|35
|44
|0
|Overs
|13.0
|78.5
|258.2
|161.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|3
|64
|6
|0
|Runs
|49
|491
|672
|919
|0
|Wickets
|0
|11
|13
|29
|0
|Avg
|0
|44.63
|51.69
|31.68
|0
|SR
|0
|43
|119.23
|33.48
|0
|Eco
|3.76
|6.22
|2.6
|5.67
|0
|BB
|0
|2
|3
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|109
|37
|149
|5
|Innings
|3
|100
|61
|137
|5
|Not outs
|0
|16
|3
|24
|2
|Runs
|53
|2085
|1584
|2778
|12
|Balls Faced
|76
|2157
|0
|0
|13
|Avg
|17.66
|24.82
|27.31
|24.58
|4
|SR
|69.73
|96.66
|0
|0
|92.3
|Fours
|10
|185
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|8
|8
|11
|0
|Sixies
|0
|75
|0
|0
|1
|Highest
|30
|124
|115
|124
|8
|Hundreds
|0
|1
|2
|1
|0