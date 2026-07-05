Ricardo Lloyd Powell

Ricardo Lloyd Powell

batsman

Full name:Ricardo Lloyd Powell
Nationality:Jamaica

Teams

2024 Teams

Urbanrisers Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches2109371495
Innings22535440
Overs13.078.5258.2161.50
Balls-----
Maidens236460
Runs494916729190
Wickets01113290
Avg044.6351.6931.680
SR043119.2333.480
Eco3.766.222.65.670
BB02330
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches2109371495
Innings3100611375
Not outs0163242
Runs5320851584277812
Balls Faced7621570013
Avg17.6624.8227.3124.584
SR69.7396.660092.3
Fours10185000
Fifties088110
Sixies075001
Highest301241151248
Hundreds01210

Another Players

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mpofu, Chris

Mpofu, Chris

Suyal, Pawan Shakland

Suyal, Pawan Shakland

Jakati, Shadab

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Raina, Suresh

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Binny, Stuart

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Clarke, Rikki

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Nagar, Yogesh

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Paunikar, Amit

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Bishoo, Devendra

Bishoo, Devendra