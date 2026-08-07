Salman Faruk Khan
batsman
|Full name:
|Salman Faruk Khan
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|23
|19
|Innings
|7
|2
|0
|Overs
|45.1
|6.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|0
|0
|Runs
|157
|33
|0
|Wickets
|5
|1
|0
|Avg
|31.4
|33
|0
|SR
|54.2
|36
|0
|Eco
|3.47
|5.5
|0
|BB
|2
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|23
|19
|Innings
|25
|23
|17
|Not outs
|1
|4
|3
|Runs
|685
|517
|314
|Balls Faced
|1523
|750
|256
|Avg
|28.54
|27.21
|22.42
|SR
|44.97
|68.93
|122.65
|Fours
|83
|35
|25
|Fifties
|4
|4
|0
|Sixies
|2
|5
|7
|Highest
|110
|68
|47
|Hundreds
|1
|0
|0