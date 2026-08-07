Salman Faruk Khan

Salman Faruk Khan

batsman

Full name:Salman Faruk Khan
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Rajasthan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches162319
Innings720
Overs45.16.00
Balls---
Maidens400
Runs157330
Wickets510
Avg31.4330
SR54.2360
Eco3.475.50
BB210
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches162319
Innings252317
Not outs143
Runs685517314
Balls Faced1523750256
Avg28.5427.2122.42
SR44.9768.93122.65
Fours833525
Fifties440
Sixies257
Highest1106847
Hundreds100

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Choudhary, M

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