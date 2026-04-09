M Choudhary

M Choudhary

wicket keeper

Full name:M Choudhary
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Lucknow Super Giants

Rajasthan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst class
Matches1
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueFirst class
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs2
Balls Faced9
Avg2
SR22.22
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest2
Hundreds0

M Choudhary Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultLucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Ekana Stadium, Lucknow

LSG

LSG

119

RR

RR

159

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultChennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

208

LSG

LSG

203

ResultLucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

188

CSK

CSK

187

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Another Players

Ayachi, Nakul

Ayachi, Nakul

Godara, Sumit

Godara, Sumit

Bishnoi, Ravi

Bishnoi, Ravi

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Singh, Yudhvir

Singh, Yudhvir

Khan, Salman Faruk

Khan, Salman Faruk

Lamba, Abhimanyu

Lamba, Abhimanyu

Gautam, Amitkumar

Gautam, Amitkumar

Chahar, Rahul

Chahar, Rahul

Bishnoi, Rajesh

Bishnoi, Rajesh