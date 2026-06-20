Suraj Ajay Ahuja

Suraj Ajay Ahuja

wicket keeper

Full name:Suraj Ajay Ahuja
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Railways

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches12
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches12
Innings9
Not outs2
Runs92
Balls Faced73
Avg13.14
SR126.02
Fours5
Fifties0
Sixies4
Highest22
Hundreds0

Suraj Ajay Ahuja Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Pradeep, T

Pradeep, T

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Rawat, Rahul

Rawat, Rahul

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Anand, Doddamani

Anand, Doddamani

Saif, Mohammad

Saif, Mohammad