Shailesh Namdeo Bhondekar

Shailesh Namdeo Bhondekar

bowler

Full name:Shailesh Namdeo Bhondekar
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

India Captains

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches111
Innings111
Overs15.05.02.0
Balls---
Maidens100
Runs732428
Wickets000
Avg000
SR000
Eco4.864.814
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches111
Innings110
Not outs100
Runs2750
Balls Faced4160
Avg050
SR65.8583.330
Fours210
Fifties000
Sixies100
Highest2750
Hundreds000

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