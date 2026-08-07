Shailesh Namdeo Bhondekar
bowler
|Full name:
|Shailesh Namdeo Bhondekar
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|1
|Innings
|1
|1
|1
|Overs
|15.0
|5.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|73
|24
|28
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|4.86
|4.8
|14
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|1
|1
|Innings
|1
|1
|0
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|27
|5
|0
|Balls Faced
|41
|6
|0
|Avg
|0
|5
|0
|SR
|65.85
|83.33
|0
|Fours
|2
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|27
|5
|0
|Hundreds
|0
|0
|0