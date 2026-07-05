India Captains

India Captains

Gender:Men

Players

2026 Players

Abhishek Sakuja

India

Akshay Anil Wakhare

India

Aniruddha Ashok Joshi

India

Anuj Sharma

Anup Ahlawat

Baltej Singh Dhanda

India

Diwesh Gurdev Pathania

India

Downdegedara Asela Sampath Gunaratne

Sri Lanka

Gaurav Yudhveer Tomar

India

Hamilton Masakadza

Zimbabwe

Hashim Mahomed Amla

South Africa

Hettige Don Rumesh Lahiru Thirimanne

Sri lanka

Imtiaz Ahmed

India

Irfan Khan Pathan

India

Kuldeep Randhir Hooda

India

Misbah Alam

Parvinder Awana

India

Praveen Gupta

India

Priyank Kirit Panchal

India

Rajesh Bishnoi

India

Ritik Joshi

Ritik Sharma

Robin Bist

India

Samar Safdar Quadri

India

Sanyam Kumar Arora

Saurabh Sunil Tiwary

India

Sayed Iqbal Abdulla

India

Shailesh Namdeo Bhondekar

India

Shalesh Bhondekar

Sheldon Philip Jackson

India

Shreevats Pratyush Goswami

India

Sufiyan Khan

India

Sumit Singh Tomar

India

Surya Singh

Syed Faheem Ahmed Bokhari

Pakistan

Umar Ahmad

Veer Pratap Singh

India

Vishal Singh

Warushavithana Upul Tharanga

Sri Lanka

Another teams

Hyderabad Kingsmen

Hyderabad Kingsmen

Tbc A

Tbc A

Rawalpindi Pindiz

Rawalpindi Pindiz

Reyes de Arganda

Reyes de Arganda

Daredevils Delhi

Daredevils Delhi

Durbar

Durbar

Royal Riders Punjab

Royal Riders Punjab

India Tigers

India Tigers

1st Place

1st Place

Finalist 1

Finalist 1