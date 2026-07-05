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2026 Players
Abhishek Sakuja
India
Akshay Anil Wakhare
Aniruddha Ashok Joshi
Anuj Sharma
Anup Ahlawat
Baltej Singh Dhanda
Diwesh Gurdev Pathania
Downdegedara Asela Sampath Gunaratne
Sri Lanka
Gaurav Yudhveer Tomar
Hamilton Masakadza
Zimbabwe
Hashim Mahomed Amla
South Africa
Hettige Don Rumesh Lahiru Thirimanne
Sri lanka
Imtiaz Ahmed
Irfan Khan Pathan
Kuldeep Randhir Hooda
Misbah Alam
Parvinder Awana
Praveen Gupta
Priyank Kirit Panchal
Rajesh Bishnoi
Ritik Joshi
Ritik Sharma
Robin Bist
Samar Safdar Quadri
Sanyam Kumar Arora
Saurabh Sunil Tiwary
Sayed Iqbal Abdulla
Shailesh Namdeo Bhondekar
Shalesh Bhondekar
Sheldon Philip Jackson
Shreevats Pratyush Goswami
Sufiyan Khan
Sumit Singh Tomar
Surya Singh
Syed Faheem Ahmed Bokhari
Pakistan
Umar Ahmad
Veer Pratap Singh
Vishal Singh
Warushavithana Upul Tharanga
Hyderabad Kingsmen
Tbc A
Rawalpindi Pindiz
Reyes de Arganda
Daredevils Delhi
Durbar
Royal Riders Punjab
India Tigers
1st Place
Finalist 1