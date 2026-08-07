Solomon Farai Mire
batsman
|Full name:
|Solomon Farai Mire
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|47
|9
|16
|79
|29
|Innings
|3
|19
|5
|25
|42
|16
|Overs
|14.0
|84.3
|12.0
|195.0
|221.2
|42.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|1
|0
|34
|10
|0
|Runs
|32
|515
|115
|681
|1234
|382
|Wickets
|1
|12
|1
|7
|29
|14
|Avg
|32
|42.91
|115
|97.28
|42.55
|27.28
|SR
|84
|42.25
|72
|167.14
|45.79
|18.21
|Eco
|2.28
|6.09
|9.58
|3.49
|5.57
|8.98
|BB
|1
|4
|1
|1
|4
|3
|4w
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|47
|9
|16
|79
|29
|Innings
|4
|47
|8
|28
|78
|26
|Not outs
|0
|0
|0
|1
|5
|1
|Runs
|78
|955
|253
|567
|2004
|594
|Balls Faced
|135
|1190
|196
|1061
|2343
|412
|Avg
|19.5
|20.31
|31.62
|21
|27.45
|23.76
|SR
|57.77
|80.25
|129.08
|53.44
|85.53
|144.17
|Fours
|12
|93
|23
|74
|0
|45
|Fifties
|0
|3
|2
|3
|10
|3
|Sixies
|1
|24
|13
|11
|0
|40
|Highest
|47
|112
|94
|96
|112
|109
|Hundreds
|0
|1
|0
|0
|3
|1