Solomon Farai Mire

Solomon Farai Mire

batsman

Full name:Solomon Farai Mire
Nationality:Zimbabwe

Teams

2024 Teams

Konark Suryas Odisha

Manipal Tigers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2479167929
Innings3195254216
Overs14.084.312.0195.0221.242.3
Balls------
Maidens21034100
Runs325151156811234382
Wickets112172914
Avg3242.9111597.2842.5527.28
SR8442.2572167.1445.7918.21
Eco2.286.099.583.495.578.98
BB141143
4w010020
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches2479167929
Innings4478287826
Not outs000151
Runs789552535672004594
Balls Faced135119019610612343412
Avg19.520.3131.622127.4523.76
SR57.7780.25129.0853.4485.53144.17
Fours12932374045
Fifties0323103
Sixies1241311040
Highest471129496112109
Hundreds010031

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Sammy, Daren

Sammy, Daren

White, David

White, David

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Mpofu, Chris

Mpofu, Chris

Uthappa, Robin

Uthappa, Robin

Singh, Harbhajan

Singh, Harbhajan

Pathan, Irfan

Pathan, Irfan