Fresh Tropical Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Fresh Tropical

Sadran, Jaweed

Austria

Malik, Shoaib

Pakistan

Javaid, Ahtasham

Ahmad, Hassan

Italy

Mohammad Nawaz, Bilal Hamid

Ullah, Atta

Javaid, Usman

Shaikh, Irfan

Sharif, Amir

Pakistan

Bilal, Hussain

Amjad, Shoaib

Ali, Haider

Hussain, Cheema Zahud

Ali, Asim

Sarwar, Cheema Shahzad

Hassan, Taseer

Mahash, Javed

Sikandar, Abbas

Naqvi, Syed Zain Abbas

Italy

Imran, Muhammad

Jamil, Hassan

Kamran, Muhammad

Bilal, Sarwar

Amjad, Luqman

Ali, Shoaib

Safi, Ahmadullah

Kumara, Kudamaduwage Thushara Sanjeewa

Heshan, Hitina Maluwage Tharidu

Jayakody, Jayakody Mohotti Appuhamilage Ishan Shamila

Abed, Shahed

Afghanistan

Hassan, Tehzeeb Ul

Romania