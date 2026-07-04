Indonesia Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Indonesia

Hawoe, Andreas Alexander

Indonesia

Pranatha Wiguna, I Gede Teguh

Indonesia

Permana Putra, Komang Bayu

Indonesia

Banunaek, Ferdinando

Indonesia

Kusuma, Kadek Dharma

Indonesia

Hawoe, Danilson Johanis

Indonesia

Arta, Gede Darma

Indonesia

Tadarus, Muhammad Anjar

Indonesia

Koda, Rojerio Maxi

Indonesia

Ramdoni, Ahmad

Indonesia

Gamantika, I Kadek

Indonesia

Artawan, I Ketut Edi Guna

Surve, Padmakar

Indonesia

Priandana, Gede

Indonesia

Ramamoorthy, Kirubasankar

Indonesia

Tiwari, Gaurav

Indonesia

Wiswi, Dewa

Muhaddis, Muhaddis

Artawan, Ediguna

Indonesia

Shetty, Dhanesh Kumar

Indonesia

Seelan, Sakthi

Indonesia

Budiadnyena, I Ketut Tember

Abdillah Rahayu, Apriliandi

Jegannathan, Sudhakar

Kharvi, Sampath

Chaddha, Kavin

Nara, Ida Bagus

Indonesia

Yudha Verdian, Muhammad