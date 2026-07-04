Lisbon Capitals Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Lisbon Capitals

Siddique, Danish

Andani, Azhar

Zaib, Amir

Portugal

Rupu, MD Ashraful Mamun

Hudda, Rahul

Portugal

Raval, Mayank Rhamesh Bhai

Haritwal, Ram Sahaya

Patel, Samarthkumar

Patel, Sunilkumar Punambhai

Patel, Dhavalkumar Rameshbhai

Patel, Mitul Hasmukhbhai

Patel, Dikshitkumar Jayantibhai

Patel, Dharm Narendrakumar

Patel, Akshar

Sandhu, Sourabh

Muhammad, Taj

Patel, Divya Dilipbhai

Dar, Amir

Portugal

Imran, Imran

Patel, Hardik

Poonia, Kashi

Ram, Kashi

Singh, Ravinder

Naqvi, Syed Muhammad Ali Raza

Singh, Preet Mohinder

Patel, Parth Sunilbhai

Singh, Jaswant

Singh, Ranjit

Austria

Singh, Amandeep

Shahzad, Najjam

Portugal

Gondal, Adnan

Portugal

Adil, Muhammad