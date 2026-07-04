Mater Dei Cricket Team Players

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Mater Dei

Aquilina, Samuel

Malta

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Malta

Ghosh, Pintu

India

Muhammed, Arshad

Malta

Medak, Naresh

Malta

Khan, Salman

Malta

Patel, Shrijay

Malta

Murugesan, Muthukumaran

Malta

Naeem, Faisal

Malta

Younus, Cornelius

Malta

Sathi, Azeem

Malta

Jacob, Rency

Malta

Gill, Navdeep

India

Sagar, Arif

Pakistan

Zubbair, Muhammad

Malta

Ralhan, Amandeep

Nazir, Michael

Malta

Eswaran, Bala

Cost-Chretien, Vincent

Mapara, Ravi Dilipkumar

Venkatarao, Yamani

Krishnan, Hari

Babu, Fabin

Sandeep, Vengala

Brahmbaht, Chirag

Antony, Manuel

Ali, Mehboob

Das, Michael

Bangladesh

Sharma, Amar

Malta

krishnan, Hari

Roy, Suhrid

Malta

Pakalapati, Venkatesh

Wilson, Aji

Malta