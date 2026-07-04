Nepal Cricket Team Players

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Nepal

Rana, Sita

Nepal

Chhetry, Rubina

Nepal

Kunwar, Kabita

Nepal

Barma, Indu

Nepal

Rawal, Bindu

Nepal

Pandey, Jyoti

Nepal

Khadka, Samjhana

Nepal

Shrestha, Kajal

Nepal

Kumari, Saraswati Chaudhary

Nepal

Karmacharya, Asmina

Nepal

Joshi, Kabita

Nepal

Bist, Ishwori

Nepal

Begam, Apsari

Nepal

Marasini, Kritika

Nepal

Dangol, Kushi

Nepal

Rai, Sabnam

Nepal

Shrestha, Kanchan

Nepal

Poddar, Ruby

Nepal

Mahato, Puja

Nepal

Chaudhary, Mamta

Nepal

Thapa, Roma

Nepal

Bhatta, Dolly

Nepal

Airee, Rajmati

Nepal

Kadayat, Anu

Nepal

Yadav, Alisha Kumari

Nepal

Pakhrin, Sony

Nepal

Chaudhary, Rachana

Nepal

KC, Seemana

Nepal

Sharma, Riya

Nepal

Upadhya, Manisha

Nepal

Dhami, Rewati

Nepal

Thapa, Nary

Nepal

Suman Bista

Nepal

Khadka, Sonu

Nepal