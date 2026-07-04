Phantoms Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Phantoms

Singh, Prab Simran

India

Brar, Harpreet

India

Singh, Mandeep

India

Paul, Jaskaranvir Singh

British Indian Ocean Territory

Kumar, Garv

India

Negi, Anshul

Dhaliwal, Sohraab

India

Gujjar, Kovid

Kukreja, Kunwar

Chaudhary, Anshul

India

Sharma, Abhinav Rakesh

India

Singh, Prabhkirat

India

Singh, Taranveer

India

Satyawan, Ridham

India

Kalra, Vaibhav

India

Arora, Raman

India

Tandon, Harjas Singh

Australia

Goyal, Ayush

India

Singh, Kuljit

India

Saini, Prakash Singh

India

Nazar, Azam

Singh, Pradeep

Cambodia

Singh, Aditya

Bedi, Gaurav

India

Rao, Eish Adatala

Shukla, Aradhya Amijesh

Goel, Yuvi

Singh, Karanvir

Bakshi, Sidharth

Prashar, Anush

Garg, Venus

Shrivastava, Rizu

Singh, Sandeep

Takkar, Harshit

Dhaliwal, Pukhrajdeep Singh

Singh, Kabeerjot

Sareen, Tarun