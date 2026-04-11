Prab Simran Singh

Prab Simran Singh

wicket keeper

Full name:Prab Simran Singh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Punjab

Punjab Kings

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches133055
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs100
Wickets000
Avg000
SR000
Eco100
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches133055
Innings192954
Not outs149
Runs8918921514
Balls Faced12499481076
Avg49.535.6833.64
SR71.3394.09140.7
Fours12799144
Fifties3410
Sixies113178
Highest202167119
Hundreds322

Prab Simran Singh Schedule & Results

Indian Premier League

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultSunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

235

PBKS

PBKS

202

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultLucknow Super Giants vs Punjab Kings

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

196

PBKS

PBKS

200

Another Players

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Livingstone, Liam

Livingstone, Liam

Choudhary, Gourav

Choudhary, Gourav

Dhir, Naman

Dhir, Naman

Brar, Harpreet

Brar, Harpreet

Sharma, Abhinav Rakesh

Sharma, Abhinav Rakesh

Kumar, Saurabh

Kumar, Saurabh

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Ahuja, Kanika S

Ahuja, Kanika S

Singh, Ramandeep

Singh, Ramandeep