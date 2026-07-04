Royal Strikers Cricket Team Players

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Royal Strikers

Kumar, Divyes Dines

Dianish, Rockey

Malta

Kunnanchirakkal, Jamsheed

Khan, Aaftab

Malta

Thamotharam, Varun Prasath

Malta

Marks, David Paul

Great Britain

Kumar, Ajayendra

Jerome, Jaison

Showreddy, Allam Bala

Augustine, Manuel Jobi Kuttipurath

Ansari, Alukkal Mohammed Shareef

Mani, Sanish

Thomas, Savio

Thomas, Sebin

Raju, Ashwin Thattamkudiyil

Maclean, Uday Kumar

Koppaka, Kushlesh

Paul, Clinto

Abraham, Rejit

Alocious, Anil

Jose, Arjun

Singh, Chamkaur

Pushparajan, Priyan

Mathew, Jais

India

Johny, Jithu

Korambathuparambil, Sanjayraj

Manu, Yadav

Sudarsanan, Chanjal

Malta

Thahir, Thanseer Puthuveeduparambil

Satish, Arigala Naga

Babu, Aghil

John, Praveen

Chaudhary, Giri

Rajan, Adhith Puliparambil

Rajendran, Rajkumar

Kunnanchirakkal, Jamsheed

Thahir, Thanseer

Santhoshkumar, Santhu

Santhu, Sanjay

Narayanan, Rahul

John, Praveen

Arigala, Naga