Strikers Cricket Team Players

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Strikers

Markande, Mayank

India

Singh, Sanvir

India

Singh, Vishwapratap

India

Paul, Jaskaranvir Singh

British Indian Ocean Territory

Malhotra, Anmol

India

Markan, Gaurav

India

Singh, Aryaman

Sabharwal, Aarush

India

Rai, Prince Balwant

India

Chahal, Emanjot Singh

Singh, Jassinder

India

Singh, Harshdeep

India

Khan, Sahil

Pakistan

Dutta, Prerit

India

Yadav, Aryan

India

Sheoran, Manish

Singh, Ramandeep

Chitkara, Deepin

India

Pappal, Arjun

Sehdev, Vaibhav

India

Singh, Pradeep

Cambodia

Singh, Gursimran

India

Rakheja, Shivein

India

Sharma, Kartik

India

Sharma, Satyam

Hitesh

India

Kalia, Arun

India

Mehra, Aryan

Sandhu, Shahbaz Singh

India

Hafizs, Ainool

Malaysia

Bhangu, Harshpreet Singh

Sareen, Tarun

Gill, Dushyant Singh

Singh, Karmanpreet

Brar, Talwinder Singh