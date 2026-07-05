Ainool Hafizs Yatim

Ainool Hafizs Yatim

wicket keeper

Full name:Ainool Hafizs Yatim
Nationality:Malaysia

Teams

2025 Teams

Malaysia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iList aT20
Matches26526
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iList aT20
Matches26526
Innings15515
Not outs212
Runs11837118
Balls Faced12346123
Avg9.079.259.07
SR95.9380.4395.93
Fours727
Fifties000
Sixies212
Highest212221
Hundreds000

Another Players

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Zainal, Ahmad Akmal Alif Bin

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Singh, Pavandeep

Faiz, Ahmed

Faiz, Ahmed

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Hayat, Khizar

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Muniandy, Sharvin

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Malik, Aslam Khan Bin

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Rahman, Anwar

Asad, Bilal

Asad, Bilal

Malik, M. Akram Abd

Malik, M. Akram Abd

Haider, Rizwan

Haider, Rizwan