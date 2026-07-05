Ainool Hafizs Yatim
wicket keeper
|Full name:
|Ainool Hafizs Yatim
|Nationality:
|Malaysia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|26
|5
|26
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|List a
|T20
|Matches
|26
|5
|26
|Innings
|15
|5
|15
|Not outs
|2
|1
|2
|Runs
|118
|37
|118
|Balls Faced
|123
|46
|123
|Avg
|9.07
|9.25
|9.07
|SR
|95.93
|80.43
|95.93
|Fours
|7
|2
|7
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|1
|2
|Highest
|21
|22
|21
|Hundreds
|0
|0
|0