Teddy Bishop
batsman
|Full name:
|Teddy Bishop
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|5
|8
|Innings
|1
|0
|Overs
|3.0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|9
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|3
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|5
|8
|Innings
|8
|8
|Not outs
|0
|0
|Runs
|86
|153
|Balls Faced
|123
|231
|Avg
|10.75
|19.12
|SR
|69.91
|66.23
|Fours
|13
|14
|Fifties
|0
|1
|Sixies
|2
|0
|Highest
|44
|60
|Hundreds
|0
|0