Teddy Bishop

Teddy Bishop

batsman

Full name:Teddy Bishop

Teams

2025 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches58
Innings10
Overs3.00
Balls--
Maidens00
Runs90
Wickets00
Avg00
SR00
Eco30
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches58
Innings88
Not outs00
Runs86153
Balls Faced123231
Avg10.7519.12
SR69.9166.23
Fours1314
Fifties01
Sixies20
Highest4460
Hundreds00

Another Players

King, Brandon

King, Brandon

Amir, Mohammad

Amir, Mohammad

Omarzai, Azmatullah

Omarzai, Azmatullah

Zaman, Fakhar

Zaman, Fakhar

Green, Chris

Green, Chris

Andrew, Jewel

Andrew, Jewel

Primus, Roshon

Primus, Roshon

James, Kofi

James, Kofi

Pittman, Kelvin

Pittman, Kelvin

Wasim, Imad

Wasim, Imad