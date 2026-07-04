Kofi Hardy Marli James

Kofi Hardy Marli James

batsman

Full name:Kofi Hardy Marli James

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches6112
Innings8101
Overs80.471.51.0
Balls---
Maidens1180
Runs25834411
Wickets6150
Avg4322.930
SR80.6628.730
Eco3.194.7811
BB440
4w020
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches6112
Innings10101
Not outs030
Runs260847
Balls Faced6371584
Avg26127
SR40.8153.16175
Fours3050
Fifties000
Sixies311
Highest107257
Hundreds100

Kofi Hardy Marli James Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Miller, David

Miller, David

Nurse, Ashley

Nurse, Ashley

Ahmad, Qais

Ahmad, Qais

Chigumbura, Elton

Chigumbura, Elton

Tector, Harry

Tector, Harry

Khan, Imran

Khan, Imran

Lintott, Jacob

Lintott, Jacob

Holder, Jason

Holder, Jason

Singh, Robin

Singh, Robin