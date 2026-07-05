Antigua And Barbuda Falcons

Antigua And Barbuda Falcons

Gender:Men

Players

2026 Players

Allah Mohammad Ghazanfar

Afghanistan

Amir Anthony Jangoo

Trinidad and Tobago

Bevon Jacobs

New Zealand

Fabian Anthony Allen

Jamaica

Jayden Seales

Trinidad and Tobago

Jewel Andrew

Antigua and Barbuda

Joshua Michael James

Trinidad and Tobago

Justin Pierre Greaves

Barbados

Karima Gore

USA

Kevin Wickham

Naveen-ul-Haq Murid

Afghanistan

Obed Christopher McCoy

Saint Vincent and the Grenadines

Odean Fabian Smith

Jamaica

Rahkeem Rashawn Shane Cornwall

Antigua and Barbuda

Shakib Al Hasan

Bangladesh

Shamar Springer

Barbados

Syed Imad Wasim

Pakistan

Usama Mir

Pakistan

Statistics

Caribbean Premier League 2025

Matches Played9
Won5
Drawn0
Lost4
No result1

Antigua And Barbuda Falcons Team Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Another teams

Australia Legends

Australia Legends

West Indies Legends

West Indies Legends

Dca Trichur

Dca Trichur

Kabul Knight Riders

Kabul Knight Riders

Shamshad Eagles

Shamshad Eagles

Murshidabad Kings

Murshidabad Kings

Intersoft Titans

Intersoft Titans

Kabul Zalmi

Kabul Zalmi

Rashmi Medinipur Wizards

Rashmi Medinipur Wizards

Band-E Amir Stars

Band-E Amir Stars