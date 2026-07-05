Brandon Alexander King

Brandon Alexander King

batsman

Full name:Brandon Alexander King
Nationality:Jamaica

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

Durban Super Giants

Joburg Super Kings

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches34403570118
Innings00500
Overs0010.500
Balls-----
Maidens00000
Runs003800
Wickets00100
Avg003800
SR006500
Eco003.500
BB00100
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches34403570118
Innings34386470111
Not outs233312
Runs1001977213219842824
Balls Faced1188754347524962137
Avg31.2827.9134.9529.6128.52
SR84.25129.5761.3579.48132.14
Fours115106250201282
Fifties67141018
Sixies23376348136
Highest11285194112132
Hundreds20322

Brandon Alexander King Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Brandon King News

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If you are ready to know everything first hand about cricketer Brandon King, then you are in luck, as here is all the information about him, from his training plan, to statistics of past matches and what incidents happened on the field.

AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

AI Simulation, South Africa vs West Indies | Composed chase hands West Indies opening win in Paarl

As per ChatGPT, the West Indies will begin the T20I series with a four-wicket victory over South Africa in Paarl. A competitive first-innings total from the hosts proved insufficient as a controlled chase, built around a steady middle-overs stand, guided the visitors home with three balls to spare.

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