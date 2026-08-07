Kelvin Pittman

Kelvin Pittman

bowler

Full name:Kelvin Pittman
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Jamaica Kingsmen

Leeward Islands Hurricanes

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches1
Innings1
Overs3.0
Balls-
Maidens0
Runs19
Wickets1
Avg19
SR18
Eco6.33
BB1
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches1
Innings1
Not outs1
Runs1
Balls Faced4
Avg0
SR25
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest1
Hundreds0

Kelvin Pittman Schedule & Results

Caribbean Premier League

LiveJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

(3 ov.) 17/0

ANT

ANT

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BTR

BTR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingBarbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BTR

BTR

JAM

JAM

Another Players

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Joseph, Alzarri

Joseph, Alzarri

Holder, Chaim

Holder, Chaim

Cornwall, Rahkeem

Cornwall, Rahkeem

Gore, Karima

Gore, Karima