Kelvin Pittman

Caribbean Premier League
Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
JAM
(3 ov.) 17/0
ANT
Jamaica Kingsmen vs Barbados Tridents
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
BTR
Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
GAW
Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
TKR
Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
JAM
SKN
St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
JAM
St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
JAM
Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain
TKR
JAM
Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
JAM
Barbados Tridents vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
BTR
JAM