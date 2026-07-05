Thomas Sebastiaan Braat
bowler
|Full name:
|Thomas Sebastiaan Braat
|Nationality:
|Netherlands
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|T20
|Matches
|6
|2
|6
|Innings
|6
|3
|6
|Overs
|18.0
|27.0
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|8
|0
|Runs
|162
|47
|162
|Wickets
|9
|0
|9
|Avg
|18
|0
|18
|SR
|12
|0
|12
|Eco
|9
|1.74
|9
|BB
|3
|0
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|T20
|Matches
|6
|2
|6
|Innings
|3
|3
|3
|Not outs
|1
|1
|1
|Runs
|32
|28
|32
|Balls Faced
|34
|27
|34
|Avg
|16
|14
|16
|SR
|94.11
|103.7
|94.11
|Fours
|4
|2
|4
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|1
|Highest
|26
|23
|26
|Hundreds
|0
|0
|0