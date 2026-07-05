Thomas Sebastiaan Braat

Thomas Sebastiaan Braat

bowler

Full name:Thomas Sebastiaan Braat
Nationality:Netherlands
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2025 Teams

Netherlands

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classT20
Matches626
Innings636
Overs18.027.018.0
Balls---
Maidens080
Runs16247162
Wickets909
Avg18018
SR12012
Eco91.749
BB303
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueT20iFirst classT20
Matches626
Innings333
Not outs111
Runs322832
Balls Faced342734
Avg161416
SR94.11103.794.11
Fours424
Fifties000
Sixies111
Highest262326
Hundreds000

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