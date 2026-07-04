Trinidad T20 Festival Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Trinidad T20 Festival

Primus, Roshon

Trinidad and Tobago

Simmons, Lendl

Trinidad and Tobago

Simmons, Keagan

Trinidad and Tobago

Pooran, Kamil

Gibson, Ethan

Levy, Ziggy

Davis, Derone

Trinidad and Tobago

Julien, Leonardo

Trinidad and Tobago

Bootan, Jesse

Ottley, Kjorn

Trinidad and Tobago

Govia, Mikhil

Ali, Ameer

Castro, Teshwan

Samooj, Dave

Richards, Marlon

Alfred, Aaron

Cruickshank, Jeremiah

Mills, Jabari

Goodridge, Amari Alexandre

Telemaque, Josh

Belcon, Mario

Christmas, Brian

Felix, Samuel

Trinidad and tobago

Mohammed, Adrian

Pattia, Chris

Lord, Devon

Mohammed, Akeel

Racha, Aadian

Trinidad and Tobago

Babel, Qwinci

St Clair, Reaz

Shaddick, Stephen

James, Trevon

Boyce, Devon

Mohammed, Naiel