Mario Josebio Belcon

Mario Josebio Belcon

all rounder

Full name:Mario Josebio Belcon

Teams

2025 Teams

Cocrico Cavaliers

Pigeon Point Skiers

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches35
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches35
Innings35
Not outs00
Runs6989
Balls Faced086
Avg2317.8
SR0103.48
Fours010
Fifties00
Sixies00
Highest4731
Hundreds00

Another Players

Jaggesar, Jon-Russ

Jaggesar, Jon-Russ

Solozano, Jeremy

Solozano, Jeremy

Bootan, Jesse

Bootan, Jesse

Cariah, Yannick

Cariah, Yannick

Charles, Bryan

Charles, Bryan

Hinds, Terrance

Hinds, Terrance

Sween, Dexter

Sween, Dexter

James, Joshua

James, Joshua

Rambaran, Shatrughan

Rambaran, Shatrughan

Jangoo, Amir

Jangoo, Amir