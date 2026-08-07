Mario Josebio Belcon
all rounder
|Full name:
|Mario Josebio Belcon
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|3
|5
|Innings
|3
|5
|Not outs
|0
|0
|Runs
|69
|89
|Balls Faced
|0
|86
|Avg
|23
|17.8
|SR
|0
|103.48
|Fours
|0
|10
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|47
|31
|Hundreds
|0
|0