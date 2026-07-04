U19 ODI Series Nepal vs Afghanistan Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Series Nepal vs Afghanistan

Khan, Sohail

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Yadav, Santosh

Nepal

Patel, Sahil

Nepal

Yadav, Niraj

Nepal

Bhatta, Naren

Nepal

Biswakarma, Roshan

Nepal

Tiwari, Abhiskeh

Nepal

Sharma, Bipin

Nepal

Mandal, Dayanand

Nepal

Shrestha, Cibrin

India

Mishra, Amar

India

Dhami, Ashish

India

Ibrahimzai, Barakatullah

Afghanistan

Khan, Mahboob

Afghanistan

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Aziz, Abdul

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Zadran, Hafeez

Afghanistan

Noor, Izat

Afghanistan

Niazai, Uzairullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Khan, Kamal

Afghanistan

Arab, Rohullah

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Poudel, Aprajit

Nepal

Sonar, Dhrub

Nepal

Ali, Dilsad

Afghanistan