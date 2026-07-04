Follow us
Khan, Sohail
Zadran, Wahidullah
Afghanistan
Yadav, Santosh
Nepal
Patel, Sahil
Yadav, Niraj
Bhatta, Naren
Biswakarma, Roshan
Tiwari, Abhiskeh
Sharma, Bipin
Mandal, Dayanand
Shrestha, Cibrin
India
Mishra, Amar
Dhami, Ashish
Ibrahimzai, Barakatullah
Khan, Mahboob
Mia khil, Azizullah
Amiri, Nazifullah
Aziz, Abdul
Stanikzai, Khatir
Zadran, Hafeez
Noor, Izat
Niazai, Uzairullah
Omarzai, Nooristani
Ahmadzai, Khalid
Khan, Kamal
Arab, Rohullah
Khan Ahmadzai, Salam
Shinozada, Faisal
Shaheen, Zaitullah
Poudel, Aprajit
Sonar, Dhrub
Ali, Dilsad