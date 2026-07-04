U19 ODI Zimbabwe Tri-Series Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

U19 ODI Zimbabwe Tri-Series

Niemand, Jason

South Africa

Hussain, Ahmed

Pakistan

Hlabangana, Nathaniel Tadiwanashe

Zimbabwe

Tamin, Azizul Hakim

Bangladesh

Zadran, Wahidullah

Afghanistan

Abrar, Zawad

Bangladesh

Yousaf, Farhan

Pakistan

Qamar, Momin

Pakistan

Raza, Ali

United arab emirates

Mia khil, Azizullah

Afghanistan

Amiri, Nazifullah

Afghanistan

Aziz, Abdul

Afghanistan

Stanikzai, Khatir

Afghanistan

Zadran, Hafeez

Afghanistan

Niazai, Uzairullah

Afghanistan

Omarzai, Nooristani

Afghanistan

Ahmadzai, Khalid

Afghanistan

Khan Ahmadzai, Salam

Afghanistan

Shinozada, Faisal

Afghanistan

Shaheen, Zaitullah

Afghanistan

Mazvitorera, Shelton

Zimbabwe

Muradzi, Kupakwashe

Zimbabwe

Blignaut, Kian

Zimbabwe

Senzere, Brendon

Zimbabwe

Mazai, Panashe

Zimbabwe

Chimugoro, Tatenda

Zimbabwe

Mudzengerere, Simbarashe

Zimbabwe

Ndiweni, Brandon

Zimbabwe

Blignut, Michael

Zimbabwe

Patel, Dhruv

Zimbabwe

Muduma, Ambitious

Zimbabwe

Zuze, Benny

Zimbabwe

Chiwaula, Leeroy

Zimbabwe

Siddiki Aleen, Kalam

Bangladesh

Hossan, Rizan

Bangladesh

Abdullah, Md

Bangladesh

Sarker, Debashish

Bangladesh

Ratul, Samiun Basir

Bangladesh

Al Fahad, Mohammad

Bangladesh

Schalkwyk, Jorich Van

South africa

Bulbulia, Muhammed

South africa

Manack, Armaan

South Africa

Pretorius, Vihan

Phiri, Kamo

James, Paul

South Africa

Mbatha, Bandile

South Africa

Majola, Buyanda

South Africa

Beg, Rifat

Bangladesh

Islam, Shadhin

Bangladesh

Iqbal Hasanemon, Mohammad

Afghanistan

Soni, Ntando

South africa

Boyce, Dayalan

Ahmadzai, Faisal Khan

Afghanistan

Sadat, Osman

Afghanistan

Arab, Roohullah

Afghanistan

Khan, Usman

Pakistan

Huzaifa Ahsan

Pakistan

Mohammad Sayyam

Pakistan

Taskin, Mahboob

Afghanistan

Baloch, Ali Hassan

Pakistan

Subhan, Abdul

Pakistan

Ali Khan, Daniyal

Pakistan

Shafiq, Niqab

Pakistan

Minhas, Sameer

Pakistan

Zahoor, Hamza

Pakistan

Shayan, Mohammad

Pakistan

Makoni, Takudzwa

Zimbabwe

Madhidhi, Webster

Zimbabwe

Zaib, Umar

Pakistan