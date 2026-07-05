Travis Jeffrey Dean
batsman
|Full name:
|Travis Jeffrey Dean
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|66
|12
|3
|Innings
|9
|0
|0
|Overs
|17.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|0
|Runs
|53
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.11
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|66
|12
|3
|Innings
|119
|10
|3
|Not outs
|8
|0
|0
|Runs
|3371
|306
|50
|Balls Faced
|7767
|362
|44
|Avg
|30.36
|30.6
|16.66
|SR
|43.4
|84.53
|113.63
|Fours
|398
|37
|4
|Fifties
|14
|0
|0
|Sixies
|5
|2
|0
|Highest
|154
|119
|32
|Hundreds
|8
|1
|0