Travis Jeffrey Dean

Travis Jeffrey Dean

batsman

Full name:Travis Jeffrey Dean
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Victoria

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches66123
Innings900
Overs17.000
Balls---
Maidens300
Runs5300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.1100
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches66123
Innings119103
Not outs800
Runs337130650
Balls Faced776736244
Avg30.3630.616.66
SR43.484.53113.63
Fours398374
Fifties1400
Sixies520
Highest15411932
Hundreds810

Another Players

Fotia, Matthew

Fotia, Matthew

Blackford, Liam

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Merlo, Jonathan

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Couch, Brody L

Couch, Brody L

Kellaway, Campbell

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O'Neill, Fergus

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Perry, Mitch

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Agar, Wes

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O'Donnell, Tom

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Pucovski, Will

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