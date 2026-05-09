Tsuyoshi Takada

Tsuyoshi Takada

batsman

Full name:Tsuyoshi Takada
Nationality:Japan

Teams

2026 Teams

Japan

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches33
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches33
Innings33
Not outs11
Runs2121
Balls Faced1919
Avg10.510.5
SR110.52110.52
Fours22
Fifties00
Sixies00
Highest1212
Hundreds00

Tsuyoshi Takada Schedule & Results

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