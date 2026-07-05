Tyron Koen

Tyron Koen

bowler

Full name:Tyron Koen
Nationality:South Africa

Teams

2024 Teams

Northern Knights

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches25267
Innings40267
Overs400.1139.015.0
Balls---
Maidens9180
Runs1220686124
Wickets40135
Avg30.552.7624.8
SR60.0264.1518
Eco3.044.938.26
BB732
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches25267
Innings38232
Not outs771
Runs78533622
Balls Faced136044520
Avg25.322122
SR57.7275.5110
Fours108260
Fifties710
Sixies860
Highest805311
Hundreds000

Another Players

Hampton, Brett

Hampton, Brett

Pamment, James

Pamment, James

van der Merwe, Jason

van der Merwe, Jason

Mayes, Thomas

Mayes, Thomas

Georgeson, Luke

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Southee, Tim

Southee, Tim

Kuggeleijn, Scott

Kuggeleijn, Scott

van der Gugten, Tim

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Adair, Mark

Adair, Mark

Humphreys, Matthew

Humphreys, Matthew