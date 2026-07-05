Tyron Koen
bowler
|Full name:
|Tyron Koen
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|26
|7
|Innings
|40
|26
|7
|Overs
|400.1
|139.0
|15.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|91
|8
|0
|Runs
|1220
|686
|124
|Wickets
|40
|13
|5
|Avg
|30.5
|52.76
|24.8
|SR
|60.02
|64.15
|18
|Eco
|3.04
|4.93
|8.26
|BB
|7
|3
|2
|4w
|1
|0
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|26
|7
|Innings
|38
|23
|2
|Not outs
|7
|7
|1
|Runs
|785
|336
|22
|Balls Faced
|1360
|445
|20
|Avg
|25.32
|21
|22
|SR
|57.72
|75.5
|110
|Fours
|108
|26
|0
|Fifties
|7
|1
|0
|Sixies
|8
|6
|0
|Highest
|80
|53
|11
|Hundreds
|0
|0
|0